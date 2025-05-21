Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов ВСУ

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотниках ВСУ, летевших на Москву. Об этом столичный градоначальник написал в своем телеграм-канале.

В 16:25 по московскому времени появилось сообщение об одном сбитом, дроне, полчаса спустя – еще о трех.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

Ранее сообщалось о еще трех украинских БПЛА, уничтоженных в небе над московским регионом.

В ночь на 21 мая силы ПВО сбили 127 дронов противника, из которых шесть – над Москвой и Московской областью.