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Собянин: отражены атаки трех летевших на Москву беспилотников

На месте крушения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Глеб Владовский 2025-05-21 13:57:42
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте крушения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией России сбили 127 украинских беспилотников. Из них 41 аппарат сбили над Брянской областью. Еще шесть дронов уничтожили над Московским регионом.

#Москва #в стране и мире #пво #дроны #Сергей Собянин
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