Собянин: отражены атаки трех летевших на Москву беспилотников

Российские военнослужащие отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте крушения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией России сбили 127 украинских беспилотников. Из них 41 аппарат сбили над Брянской областью. Еще шесть дронов уничтожили над Московским регионом.