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Олег Салюков отметил 70-летний юбилей

Напомним, Олег Салюков являлся Главнокомандующим Сухопутными войсками. 9 мая он командовал Парадом на Красной площади.
Андрей Аркадьев 2025-05-21 16:07:21
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня исполняется 70 лет заместителю секретаря Совета Безопасности России Олегу Салюкову. До назначения в аппарат Совбеза он возглавлял Сухопутные войска Вооруженных сил РФ.

Свою военную карьеру Салюков начал в 1970-х годах. Службу проходил в Московском и Дальневосточном военных округах, занимая различные  должности. Впоследствии был назначен заместителем начальника Генерального штаба.

В 2023 назначен заместителем командующего объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции.

За службу награжден рядом наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и «За личное мужество».

Кроме того, 70-летний юбилей отмечает сегодня Герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Подробности рассказал в своем сюжете корреспондент Владислав Кустов.

#в стране и мире #юбилей #салюков #70 лет
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