Олег Салюков отметил 70-летний юбилей

Сегодня исполняется 70 лет заместителю секретаря Совета Безопасности России Олегу Салюкову. До назначения в аппарат Совбеза он возглавлял Сухопутные войска Вооруженных сил РФ.

Свою военную карьеру Салюков начал в 1970-х годах. Службу проходил в Московском и Дальневосточном военных округах, занимая различные должности. Впоследствии был назначен заместителем начальника Генерального штаба.

В 2023 назначен заместителем командующего объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции.

За службу награжден рядом наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и «За личное мужество».

Кроме того, 70-летний юбилей отмечает сегодня Герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Подробности рассказал в своем сюжете корреспондент Владислав Кустов.