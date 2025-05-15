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Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

Указом президента России Олег Салюков освобожден от своей должности.
Ян Брацкий 2025-05-15 20:24:46
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Президент Владимир Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России.

Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе.

Олег Салюков является командующим Сухопутными войсками. 9 мая он принимал Парад на Красной площади в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

#Путин #салюков #Совбез РФ #указ
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