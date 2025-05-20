Туск пообещал прекратить махинации украинцев с соцвыплатами

Польские власти намерены навести порядок в вопросе получения социальной помощи проживающими в стране украинцами. Согласно пояснению премьер-министра Дональда Туска, они хотели бы пресечь махинации с получением таких выплат.

При этом меры не коснутся живущих и работающих в Польше украинок с детьми, или же осуществляющих уход за малолетними. Его заявление прозвучало в эфире телеканала TVP Info, которому он дал интервью.

«Мы не будем терпеть получение денег польских налогоплательщиков теми, кто пытается нас использовать», - заявил Дональд Туск.

Кроме этого вопроса, в своей беседе с телеведущей он коснулся темы мигрантов из Германии. Относительно приема прибывших из ФРГ в Польшу, глава польского правительства ответил, что он сообщил новому немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, что его страна не станет принимать этих людей из-за западной границы, и даже будут готовы закрыть границу.

«Я сказал немцам: если вы попытаетесь отправить к нам мигрантов, в последний момент я применю статью 72, которая позволит временно прекращать по соображениям безопасности все договорные обязательства», - подчеркнул премьер Туск.

В настоящее время в Республике Польша проживают порядка одного миллиона выходцев из Украины, у которых есть специальный статус и право пользования льготами.

Прежде сообщалось, что украинские беженцы начали массово бежать из Польши в Германию. Европейское статистическое бюро уточнило, что количество выходцев из Украины в этой восточноевропейской стране уменьшилось до 983 тысяч, а в 2022 году их было свыше 1,3 миллиона человек.