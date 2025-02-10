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Украинские беженцы начали массово бежать из Польши в Германию

Из Польши и стран Восточной Европы украинские беженцы стали мигрировать в Германию в поисках лучшей жизни.
Дарина Криц 2025-02-10 18:15:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Украинские беженцы начали массово переезжать в Германию из стран Центральной и Восточной Европы, сделав ФРГ самым массовым местом обитания украинцев среди всех стран Евросоюза. По информации Европейского статистического бюро, количество выходцев из Украины в Польше уменьшилось до 983 тысяч. При этом в 2022 году их было свыше 1,3 миллиона человек.

Также приводятся данные, что статусом временной защиты в Германии пользуются более 1,14 миллиона граждан Украины.

«Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента», - цитирует 360.ru данные Евростатбюро.

Среди причин, почему граждане Украины предпочитают Германию, оказались высокие заработные платы и качественная медицинская помощь вкупе с социальными пособиями.

Еще одна страна, Чехия, оказалась на третьем месте по количеству проживающих в ней украинцев - 379 тысяч.

В июле прошлого года сообщалось о намерении Словакии с 1 марта лишить украинских беженцев финансовой поддержки.

#в стране и мире #Польша #Германия #евросоюз #украинские беженцы
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