Сбитый машиной в Московской области лосенок умер

Сбитый машиной в Истринском городском округе Московской области лосенок умер во время операции. Как сообщает 360.ru, сердце животного не выдержало операции.

Ранее ветеринары уже говорили о том, что лось, которого успели наречь Илюшей, находится в тяжелом состоянии, однако перед операцией сообщалось о стабильно удовлетворительном.

Тем не менее, животное не выдержало хирургического вмешательства.

Лось был сбит автомобилистом три дня назад. Оформив ДТП, он уехал с места происшествия, а раненое животное два дня пролежало на обочине. Лосенку помогли местные жители, которые вызвали спасателей.

Животное перевезли в Москву и отдали ветеринарам, которые диагностировали у него переломы обеих задних ног и повреждениями таза.