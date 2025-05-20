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Сбитый машиной в Московской области лосенок умер

Животное не выдержало операции.
Константин Денисов 2025-05-20 22:16:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Сбитый машиной в Истринском городском округе Московской области лосенок умер во время операции. Как сообщает 360.ru, сердце животного не выдержало операции.

Ранее ветеринары уже говорили о том, что лось, которого успели наречь Илюшей, находится в тяжелом состоянии, однако перед операцией сообщалось о стабильно удовлетворительном.

Тем не менее, животное не выдержало хирургического вмешательства.

Лось был сбит автомобилистом три дня назад. Оформив ДТП, он уехал с места происшествия, а раненое животное два дня пролежало на обочине. Лосенку помогли местные жители, которые вызвали спасателей.

Животное перевезли в Москву и отдали ветеринарам, которые диагностировали у него переломы обеих задних ног и повреждениями таза.

#в стране и мире #Московская область #Животные #ДТП #происшествия #ветеринары #лось
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