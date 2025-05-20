МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеринар рассказал о состоянии сбитого в Подмосковье лосенка

Животное никого к себе не подпускает из-за плохого самочувствия.
Константин Денисов 2025-05-20 20:24:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Состояние сбитого машиной в Московской области лосенка крайне тяжелое. Об этом сообщил «Звезде» ветеринар Михаил Сучков.

По его словам, у животного диагностированы переломы обеих тазовых конечностей, причем одна из них держится фактически на коже.

«Много времени потеряно. Прогноз очень неблагоприятный. Будем пытаться что-то сделать в ближайшие минуты», – сказал специалист.

Ситуация осложняется тем, что лось никого к себе не подпускает из-за своего состояния, поэтому даже степень повреждений ветеринары смогли пока установить не до конца.

Ранее сообщалось, что 20 мая животное должны прооперировать.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 мая. В Истринском районе Московской области неизвестный на машине сбил лося. Раненое животное с переломанными ногами более суток пролежало на обочине без какой-либо помощи.

#Московская область #Животные #наш эксклюзив #лось #происшесвия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 