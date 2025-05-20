Ветеринар рассказал о состоянии сбитого в Подмосковье лосенка

Состояние сбитого машиной в Московской области лосенка крайне тяжелое. Об этом сообщил «Звезде» ветеринар Михаил Сучков.

По его словам, у животного диагностированы переломы обеих тазовых конечностей, причем одна из них держится фактически на коже.

«Много времени потеряно. Прогноз очень неблагоприятный. Будем пытаться что-то сделать в ближайшие минуты», – сказал специалист.

Ситуация осложняется тем, что лось никого к себе не подпускает из-за своего состояния, поэтому даже степень повреждений ветеринары смогли пока установить не до конца.

Ранее сообщалось, что 20 мая животное должны прооперировать.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 мая. В Истринском районе Московской области неизвестный на машине сбил лося. Раненое животное с переломанными ногами более суток пролежало на обочине без какой-либо помощи.