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Лось с перебитыми ногами больше суток пролежал на обочине в Подмосковье

Специализированные службы вовремя не отреагировали на сообщение, и лось страдал больше суток, не получая никакой помощи.
Анастасия Бобылева 2025-05-20 00:35:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Истринском районе Московской области неизвестный на машине сбил лося. Раненое животное с переломанными ногами более суток пролежало на обочине без какой-либо помощи.

Инцидент произошел вечером 18 мая, однако специализированные службы не оказали помощь вовремя, хотя местные жители обратились к ним. Прокуратура Подмосковья пообещала провести проверку в связи с неоказанием помощи животному.

Только 20 мая специалисты начали действовать. Временно усыпить лося удалось с третьей попытки. После этого его погрузили в автомобиль, чтобы отвезти в национальный парк «Лосиный остров».

Ветеринар Андрей Самойлов рассказал, что травма серьезна - задние конечности сильно повреждены. Сможет ли лось ходить после лечения, пока неизвестно - это зависит от точного диагноза и его индивидуальных особенностей.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» напомнил россиянам о наказании за сбитых на дороге животных. Он подчеркнул, что за это нарушение автомобилистам может грозить штраф до 180 тысяч рублей.

#в стране и мире #Московская область #Животные #лось
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