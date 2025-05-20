Лось с перебитыми ногами больше суток пролежал на обочине в Подмосковье

В Истринском районе Московской области неизвестный на машине сбил лося. Раненое животное с переломанными ногами более суток пролежало на обочине без какой-либо помощи.

Инцидент произошел вечером 18 мая, однако специализированные службы не оказали помощь вовремя, хотя местные жители обратились к ним. Прокуратура Подмосковья пообещала провести проверку в связи с неоказанием помощи животному.

Только 20 мая специалисты начали действовать. Временно усыпить лося удалось с третьей попытки. После этого его погрузили в автомобиль, чтобы отвезти в национальный парк «Лосиный остров».

Ветеринар Андрей Самойлов рассказал, что травма серьезна - задние конечности сильно повреждены. Сможет ли лось ходить после лечения, пока неизвестно - это зависит от точного диагноза и его индивидуальных особенностей.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» напомнил россиянам о наказании за сбитых на дороге животных. Он подчеркнул, что за это нарушение автомобилистам может грозить штраф до 180 тысяч рублей.