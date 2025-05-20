Сбитого в Подмосковье лосенка прооперируют 20 мая

Пострадавшему в ДТП под Истрой в Московской области лосенку проведут операцию 20 мая. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

«Во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза - хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей», - цитирует заявление 360.ru.

Как сообщили в ведомстве, доставленное в ветклинику животное было обессилено. Медики оказали лосенку первую помощь, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Ожидается, что после операции зверя отвезут в центр реабилитации для диких животных.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 мая. В Истринском районе Московской области неизвестный на машине сбил лося. Раненое животное с переломанными ногами более суток пролежало на обочине без какой-либо помощи.