Украина просит союзников передать им дополнительные батареи ПВО Patriot, однако Запад пока не в состоянии удовлетворить запросы Киева. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

«О чем украинцы просят, так это о средствах ПВО, комплексах Patriot, которых у нас, откровенно говоря, нет», – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что среди союзников американцев есть страны, которые располагают достаточным количеством батарей, однако ни одна из них не горит желанием передавать их Киеву.

Ранее Рубио сообщил о том, что что США не прекращали поставки оружия на Украину.

В то же время, по словам госсекретаря США, Вашингтон хочет достижения мира, в то время как европейцы призывают к войне.