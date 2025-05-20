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Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия на Украину

Госсекретарь США отметил, что решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет.
Игнат Далакян 2025-05-20 18:39:30
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Соединенные Штаты не прекращали поставки вооружений Украине. Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио.

«Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие», - цитирует ТАСС Рубио.

Он также отметил, что решение о возможности формирования новых пакетов военной помощи пока не принято.

Марко Рубио сказал, что запрос у конгресса средств на очередной пакет вооружений требует решения со стороны Белого дома.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет достижения мира, в то время как европейцы призывают к войне. По словам Рубио, американский лидер Дональд Трамп желает снизить затраты на оборону и увеличить вложения в развитие экономики.

#в стране и мире #Украина #сша #поставки оружия #Марко Рубио
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