Прятались даже в печке: бойцы показали укрытия военных ВСУ в Богатыре

Российские военнослужащие рассказали «Звезде», как проходило освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР от украинских боевиков.

Бойцы 36-й мотострелковой бригады «Восточной» группировки при зачистке Богатыря работали слаженно малыми группами с предельной концентрацией внимания. По словам командира взвода, враг может укрываться в самых неожиданных местах.

«Они могут быть даже вот непосредственно в печке. Под нее можно просто сделать подкоп и спокойно сидеть там. Нужно быть внимательным, когда зачищаешь дома», - рассказал командир взвода с позывным Лео.

Удерживать Богатырь боевики рассчитывали долго. Вокруг села создали систему минных полей и опорных пунктов со множеством скрытых ходов. Но наши бойцы сначала зацепились за южную окраину - отвлекли внимание, а затем ударили сразу с нескольких сторон. Когда противник опомнился и попытался контратаковать, было уже поздно. Наши бойцы успели закрепиться. По словам гранатометчика с позывным Леший, враг не смог выбить их даже из танка прямой наводкой.

«Они работали по нам два дня из танка. Были попадания из миномета, но ничего у них не получилось. Мы выжили, освободили Богатырь, выполнили боевую задачу», - рассказал военнослужащий.

Вместе с населенным пунктом противник потерял до батальона живой силы и немало натовской техники и вооружения. Богатырь был мощным укрепрайоном и логистическим узлом ВСУ на территории ДНР всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Потеря его - очередной сокрушительный удар по обороне ВСУ на всем Южно-Донецком направлении.

Напомним, населенный пункт на Южно-Донецком направлении был освобожден российскими военнослужащими 18 мая.