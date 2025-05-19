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Прятались даже в печке: бойцы показали укрытия военных ВСУ в Богатыре

В ходе боевых действий за населенный пункт ВСУ потеряли до батальона живой силы.
Павел Кольцов Глеб Владовский 2025-05-19 08:56:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие рассказали «Звезде», как проходило освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР от украинских боевиков.

Бойцы 36-й мотострелковой бригады «Восточной» группировки при зачистке Богатыря работали слаженно малыми группами с предельной концентрацией внимания. По словам командира взвода, враг может укрываться в самых неожиданных местах.

«Они могут быть даже вот непосредственно в печке. Под нее можно просто сделать подкоп и спокойно сидеть там. Нужно быть внимательным, когда зачищаешь дома», - рассказал командир взвода с позывным Лео.

Удерживать Богатырь боевики рассчитывали долго. Вокруг села создали систему минных полей и опорных пунктов со множеством скрытых ходов. Но наши бойцы сначала зацепились за южную окраину - отвлекли внимание, а затем ударили сразу с нескольких сторон. Когда противник опомнился и попытался контратаковать, было уже поздно. Наши бойцы успели закрепиться. По словам гранатометчика с позывным Леший, враг не смог выбить их даже из танка прямой наводкой.

«Они работали по нам два дня из танка. Были попадания из миномета, но ничего у них не получилось. Мы выжили, освободили Богатырь, выполнили боевую задачу», - рассказал военнослужащий.

Вместе с населенным пунктом противник потерял до батальона живой силы и немало натовской техники и вооружения. Богатырь был мощным укрепрайоном и логистическим узлом ВСУ на территории ДНР всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Потеря его - очередной сокрушительный удар по обороне ВСУ на всем Южно-Донецком направлении.

Напомним, населенный пункт на Южно-Донецком направлении был освобожден российскими военнослужащими 18 мая.

#ДНР #ВСУ #наш эксклюзив #богатырь #Южно-Донецкое направление
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