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Освобождение Богатыря серьезно ударило по обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении

Всушники превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
2025-05-18 12:56:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий освободили Богатырь на Южно-Донецком направлении, развернув российские флаги. Министерство обороны Российской Федерации раскрыло подробности освобождения населенного пункта, а также показало видео боев.

Благодаря скоординированной работе штурмовиков, артиллеристов и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям позволили существенно ослабить оборону украинских формирований.

После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника.

Освобождение населенного пункта нанесло серьезный удар по обороне противника на Южно-Донецком направлении, отметили в МО РФ. Боевики превратили Богатырь в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Несколько оборонительных рубежей, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 зданий и строений - на данном рубеже противник рассчитывал остановить  продвижение подразделений группировки «Восток», заявили в российском военном ведомстве.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #штурм #ДНР #богатырь #СВО
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