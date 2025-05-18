Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток», говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» освободили Александрополь в ДНР. Минобороны показало кадры боев за это село. Беспилотник снял действия штурмовых подразделений и операторов дронов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.