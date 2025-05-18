Российская армия освободила Богатырь в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток», говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» освободили Александрополь в ДНР. Минобороны показало кадры боев за это село. Беспилотник снял действия штурмовых подразделений и операторов дронов.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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