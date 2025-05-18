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Российская армия освободила Богатырь в ДНР

Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».
2025-05-18 12:08:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток», говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что бойцы группировки войск «Центр» освободили Александрополь в ДНР. Минобороны показало кадры боев за это село. Беспилотник снял действия штурмовых подразделений и операторов дронов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #богатырь #группировка войск «Восток»
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