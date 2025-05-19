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Симион признал поражение во втором туре выборов президента Румынии

За Джордже Симиона проголосовали 46,40% румын.
Дарина Криц 2025-05-19 06:01:47
© Фото: Gabriel PetrescuXinHua Global Look Press

Лидер румынской оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион заявил, что потерпел поражение на президентских выборах. В воскресенье в Румынии состоялся второй тур.

Он набрал 46,40% голосов. В лидеры выбился мэр Бухареста Никушор Дан, у которого 53,60% голосов. Местный ЦИК проверил все 100% бюллетеней.

В своей социальной сети Симион написал, что гордится проголосовавшими за него, добавив, что «мы были одни против всех».

Также он поздравил Дана с победой. Вместе с этим, Симион заверил, что продолжит представлять интересы румынского общества.

Ранее сообщалось, что лидер правых Джордже Симион выступает за объединение Румынии и Молдавии, нейтрально относится к украинскому конфликту. Его оппонент Никушор Дан считается проевропейским.

В Евросоюзе опасаются, что Симион может сблизиться с Венгрией и Словакией, которые против помощи киевскому режиму. В настоящее время Румыния играет ключевую роль в логистике поставок вооружений на Украину.

#в стране и мире #Румыния #поражение #Выборы президента #Джордже Симион
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