ЦИК: мэр Бухареста Никошур Дан побеждает на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии. Соответствующие данные опубликовал Центризбирком страны.

По итогам обработки более 99% бюллетеней политик набрал 53,98% голосов. Его главный соперник, оппозиционный кандидат и лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион получил 46,02% голосов избирателей.

Изначально лидировал Джордже Симион, но в ходе подсчета голосов Никошур Дан опередил своего соперника. Согласно правилам второго тура, президентом становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

Выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса. Первый тур голосования состоялся еще в прошлом году, но его результаты были отменены вердиктом Конституционного суда.

Под предлогом якобы выявленного вмешательства в голосование через соцсети победивший независимый кандидат Кэлин Джорджеску был снят с выборов. Это вызвало массовые беспорядки по всей стране.