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ЦИК: мэр Бухареста Никошур Дан побеждает на выборах президента Румынии

После подсчета первых 10% бюллетеней лидировал Джордже Симион, но затем вперед вырвался его соперник Никошур Дан.
Ян Брацкий 2025-05-19 00:33:07
© Фото: IMAGOAlex Nicodim www.imago-images.de Global Look Press

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии. Соответствующие данные опубликовал Центризбирком страны.

По итогам обработки более 99% бюллетеней политик набрал 53,98% голосов. Его главный соперник, оппозиционный кандидат и лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион получил 46,02% голосов избирателей.

Изначально лидировал Джордже Симион, но в ходе подсчета голосов Никошур Дан опередил своего соперника. Согласно правилам второго тура, президентом становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

Выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса. Первый тур голосования состоялся еще в прошлом году, но его результаты были отменены вердиктом Конституционного суда.

Под предлогом якобы выявленного вмешательства в голосование через соцсети победивший независимый кандидат Кэлин Джорджеску был снят с выборов. Это вызвало массовые беспорядки по всей стране.

#Выборы #голосование #Румыния #ЦИК #Джордже Симион #Никошур Дан
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