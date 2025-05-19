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ХАМАС заявило о готовности передать Израилю заложников в обмен на перемирие

Палестинцы просят двухмесячное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных, а в ответ согласны передать Израилю от семи до девяти заложников из сектора Газа.
Марина Крижановская 2025-05-19 02:59:15
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово освободить от семи до девяти заложников, если израильские власти пойдут на прекращение огня сроком на 60 дней и выпустят из тюрем 300 палестинских заключенных. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер Аль-Нуну, согласно сведениям телеканала CNN.

«Ранее в воскресенье высокопоставленный лидер ХАМАС сообщил CNN, что группировка согласилась освободить от семи до девяти израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных и задержанных», - сообщило американское СМИ.

При этом приводится мнение еще одного палестинского лидера Сами Абу Зухри, тоже члена ХАМАС, который опроверг это заявление. Он добавил, что группировка готова выдать всех израильских заложников, если Тель-Авив «обязуется прекратить военные действия».

Напомним, в воскресенье Израиль начал широкомасштабную военную наземную операцию «Колесницы Гидеона» в северной и южной части Газы вместе с интенсивной воздушной бомбардировкой. За ночь погибло более 100 человек, а на севере сектора Газа закрылась последняя действующая больница. В это же время в катарской столице при участии международных посредников возобновились переговоры о прекращении огня.

Месяцем ранее радикалы говорили о готовности к переговорам по освобождению всех заложников, но требовали вывести из сектора Газа все войска.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #перемирие #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #обмен заложниками
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