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В ХАМАС заявили о готовности к переговорам по освобождению всех заложников

Палестинское движение ХАМАС требует вывода войск Израиля из сектора Газа в обмен на готовность отпустить заложников.
Ян Брацкий 2025-04-18 00:01:31
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Global Look Press

Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности к переговорам об освобождении всех оставшихся в плену заложников и постоянном прекращении огня в обмен на полный вывод израильских войск.

«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех заложников и наших заключенных... в обмен на прекращение войны и полный вывод войск Израиля», - заявил в эфире катарского телеканала Al Jazeera лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

Ранее Al Arabiya сообщила, что Израиль потребовал разоружения палестинских группировок, на что в ХАМАС ответили категорическим отказом.

Напомним, боевые действия в Газе возобновились в марте, когда движение ХАМАС отвергло предложение США о продлении перемирия. Израиль начал наносить воздушные удары, позже была развернута масштабная наземная операция.

Со слов министра обороны Израиля Исраэля Каца, ЦАХАЛ удалось захватить обширные территории и расширить зоны безопасности. Он не исключил дальнейшего расширения военной операции в секторе.

#Израиль #сектор Газа #переговоры #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #заложники
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