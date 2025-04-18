В ХАМАС заявили о готовности к переговорам по освобождению всех заложников

Руководство палестинского движения ХАМАС заявило о готовности к переговорам об освобождении всех оставшихся в плену заложников и постоянном прекращении огня в обмен на полный вывод израильских войск.

«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех заложников и наших заключенных... в обмен на прекращение войны и полный вывод войск Израиля», - заявил в эфире катарского телеканала Al Jazeera лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

Ранее Al Arabiya сообщила, что Израиль потребовал разоружения палестинских группировок, на что в ХАМАС ответили категорическим отказом.

Напомним, боевые действия в Газе возобновились в марте, когда движение ХАМАС отвергло предложение США о продлении перемирия. Израиль начал наносить воздушные удары, позже была развернута масштабная наземная операция.

Со слов министра обороны Израиля Исраэля Каца, ЦАХАЛ удалось захватить обширные территории и расширить зоны безопасности. Он не исключил дальнейшего расширения военной операции в секторе.