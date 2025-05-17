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ЦАХАЛ усилила удары по Газе и анонсировала расширение операции

Такие действия Израиль пытается применить на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников.
Ирина Егорова 2025-05-17 01:31:45
© Фото: Nidal Eshtayeh XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала усиление ударов по сектору Газа и расширении масштабов операции в палестинском анклаве. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Израильская армия начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска, чтобы установить контроль в районах Газы. Также уточняется, что военные хотят расширить операцию для достижения «целей войны» - освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС.

«Войска Армии обороны Израиля продолжат действовать, чтобы защитить израильских мирных жителей и достичь целей войны», - говорится в сообщении.

О подобных планах Израиля сообщала ранее телерадиокомпания Kan. Тогда был подготовлен план по усилению военного давления на палестинское движение ХАМАС, мобилизации десятков тысяч резервистов и расширении наземных операций в Газе. Такие действия Израиль пытается применить на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #удары #заложники
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