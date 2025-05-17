ЦАХАЛ усилила удары по Газе и анонсировала расширение операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала усиление ударов по сектору Газа и расширении масштабов операции в палестинском анклаве. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Израильская армия начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска, чтобы установить контроль в районах Газы. Также уточняется, что военные хотят расширить операцию для достижения «целей войны» - освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС.

«Войска Армии обороны Израиля продолжат действовать, чтобы защитить израильских мирных жителей и достичь целей войны», - говорится в сообщении.

О подобных планах Израиля сообщала ранее телерадиокомпания Kan. Тогда был подготовлен план по усилению военного давления на палестинское движение ХАМАС, мобилизации десятков тысяч резервистов и расширении наземных операций в Газе. Такие действия Израиль пытается применить на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников.