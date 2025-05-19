ЕС решил ужесточить санкции против РФ после разговора Путина с Трампом

Лидеры стран Евросоюза договорились об усилении давления на Россию через санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», - цитирует его РИА Новости.

Корнелиус уточнил, что после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа он связался с европейскими партнерами. В их числе Владимир Зеленский, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая и продлился два часа пять минут. Лидеры оценили его положительно. По словам российского президента, беседа была конструктивной и полезной. Президент США также сообщил, что все прошло «очень хорошо».