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ЕС решил ужесточить санкции против РФ после разговора Путина с Трампом

Об этом намерении заявили Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, а также Джорджия Мелони и Александр Стубб.
Анастасия Бобылева 2025-05-19 23:25:30
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза договорились об усилении давления на Россию через санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», - цитирует его РИА Новости.

Корнелиус уточнил, что после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа он связался с европейскими партнерами. В их числе Владимир Зеленский, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая и продлился два часа пять минут. Лидеры оценили его положительно. По словам российского президента, беседа была конструктивной и полезной. Президент США также сообщил, что все прошло «очень хорошо».

#в стране и мире #Дональд Трамп #евросоюз #санкции #Владимир Путин #телефонный разговор
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