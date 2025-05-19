Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным продолжался более двух часов и, по его оценке, «прошел очень хорошо». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - говорится в сообщении.

По итогам беседы президент России Владимир Путин заявил, что стороны договорились о возможности подготовки меморандума, который может лечь в основу будущего мирного соглашения с Украиной. Документ, по словам Путина, может включать принципы урегулирования, сроки возможного заключения соглашения и временное прекращение огня при достижении соответствующих договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что Трамп занимает нейтральную позицию по вопросу урегулирования и действительно вовлечен в процесс. Представитель Кремля добавил, что европейские политики, напротив, придерживаются откровенно проукраинской позиции и рассчитывают склонить Трампа к своей линии.