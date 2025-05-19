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Песков: позиция Трампа нейтральная, он занимается вопросами урегулирования

Расчет европейских политиков заключается в том, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Андрей Аркадьев 2025-05-19 20:22:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп занимает нейтральную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта и действительно ищет решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину («Россия 1»).

По словам представителя Кремля, реальным посредничеством может заниматься только та сторона, которая занимает одинаковую дистанцию от конфликта. Песков, подчеркнул, что европейские политики, напротив, придерживаются откровенно проукраинской позиции и рассчитывают склонить Трампа к своей линии.

«У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции», - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе двухчасового телефонного разговора с Трампом стороны договорились о возможности подготовки меморандума, который может лечь в основу будущего мирного соглашения с Украиной. По словам Путина, документ может включать принципы урегулирования, сроки возможного заключения соглашения, а также временное прекращение огня при достижении договоренностей.

Путин добавил, что российско-украинские контакты в рамках стамбульского формата были возобновлены, и выразил мнение, что процесс движется «в целом в правильном направлении».

#Украина #Трамп #Песков
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