После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок (с президентом России Владимиром Путиным. - Прим. ред.) закончится», - цитирует РИА Новости заявление Левитт.

По итогам переговоров будет сделано публичное заявление. Известно также, что у президента Америки запланирована беседа с представителями стран-участниц Североатлантического альянса.

Переговоры лидеров России и США должны состояться в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта, а также торговлю.