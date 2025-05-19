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После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому

По итогам переговоров будет сделано публичное заявление.
Игнат Далакян 2025-05-19 16:50:03
© Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок (с президентом России Владимиром Путиным. - Прим. ред.) закончится», - цитирует РИА Новости заявление Левитт.

По итогам переговоров будет сделано публичное заявление. Известно также, что у президента Америки запланирована беседа с представителями стран-участниц Североатлантического альянса.

Переговоры лидеров России и США должны состояться в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта, а также торговлю.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #телефонный звонок
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