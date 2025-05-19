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Дуров обвинил главу разведки Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии

Во Франции, однако, обвинения Дурова отвергают.
Анастасия Бобылева 2025-05-19 01:32:02
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл имя того, кто просил его «заставить замолчать» каналы румынских консерваторов в преддверии выборов. По словам предпринимателя, с ним связался руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер и озвучил это пожелание.

«Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе», - написал он в соцсети Х.

Во Франции прокомментировали заявление Дурова. Министерство иностранных дел сообщило, что отвергает эти обвинения и призывает уважать румынскую демократию.

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения», - пишет ведомство в Х.

Французские дипломаты отметили, что Париж всегда поддерживал Румынию в вопросе вступления в Евросоюз и в сфере безопасности.

Ранее Дуров сообщил, что представитель одной из из западноевропейских стран обратился к администрации соцсети, чтобы «заставить замолчать» голоса консерваторов в Румынии. В тексте сообщения предприниматель поместил смайл с изображением багета. Он подчеркнул, что невозможно «защищать демократию», нарушая ее принципы.

#Франция #Выборы #Румыния #Telegram #павел дуров
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