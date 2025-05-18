Два человека погибли при столкновении парусника с мостом в Нью-Йорке

При столкновении корабля мексиканских ВМС Куаутемок погибли два человека. Об этом сообщает New York Post.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших, четыре из которых получили серьезные травмы. Всего на борту находились 277 человек.

По данным американской газеты, у мексиканского парусного суда сломалась одна из мачт и пробила палубу.

Сообщалось, что некоторых людей, кто находился во время столкновения на корабле, выбросило за борт. Однако чуть позднее местные власти опровергли эту информацию.