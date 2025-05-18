Судно ВМС Мексики с людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики, на котором находились 277 человек, столкнулось с Бруклинским мостом. Об этом сообщила газета New York Post.

«В субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост», - написало агентство.

По сведениям газеты, субботним вечером одна из мачт учебного парусного суда мексиканских ВМС Куаутемок задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.

Есть пострадавшие, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Экстренные службы начали проверку реки Ист-Ривер в поисках людей, которые могли выпасть за борт. Точное число пострадавших в результате случившегося пока что не сообщается.