При столкновении корабля с Бруклинским мостом пострадали 19 человек

При столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек, четыре из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает мэр города Эрик Адамс.

Отмечается, что на борту находились 277 человек.

Также местные власти опровергли слухи о том, что несколько человек могли выпасть за борт.

Ранее сообщалось, что судно совершало праздничный визит в Нью-Йорк. НА кадрах, которыми делятся очевидцы в соцсетях, видно, что результате столкновения пострадал только корабль. Мост повреждений не получил.

Как писала газета New York Post, одна из мачт парусного суда мексиканских ВМС Куаутемок задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.