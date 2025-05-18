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При столкновении корабля с Бруклинским мостом пострадали 19 человек

На борту во время столкновения находились 277 человек.
Виктория Бокий 2025-05-18 07:38:12
© Фото: mjfire, X.com © Видео: mjfire, X.com

При столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек, четыре из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает мэр города Эрик Адамс.

Отмечается, что на борту находились 277 человек.

Также местные власти опровергли слухи о том, что несколько человек могли выпасть за борт.

Ранее сообщалось, что судно совершало праздничный визит в Нью-Йорк. НА кадрах, которыми делятся очевидцы в соцсетях, видно, что результате столкновения пострадал только корабль. Мост повреждений не получил.

Как писала газета New York Post, одна из мачт парусного суда мексиканских ВМС Куаутемок задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.

#корабль #Нью-Йорк #ВМС Мексики #куаутемок #бруклинский мост
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