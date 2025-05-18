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Publico: Зеленский хотел устроить скандал на переговорах с Россией

Москва распознала «медийную ловушку» Зеленского.
Виктория Бокий 2025-05-18 06:35:02
© Фото: Ukraine President Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский хотел устроить перепалку на переговорах с Россией в Турции. Об этом сообщает Publico.

Однако Москва «не попалась в эту медийную ловушку» с украинской стороны.

«Москва не попалась в эту медийную ловушку», - говорится в материале издания.

После того, как Зеленский понял, что его план устроить скандал на переговорах с треском провалился, он решил обозвать состав российской делегации «фарсом».

«Разгневанный провалом своего плана противостояния Путину, Зеленский назвал уровень российской делегации "фарсом" и раскритиковал тот факт, что в ней не принял участия ни один министр», - отмечает издание.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком за то, что тот требовал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

Напомним, что многие западные СМИ, в частности, New York Times назвали переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле тактической победой России.

#Россия #Украина #Зеленский #скандал #переговоры
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