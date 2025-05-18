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Израиль сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракеты

После звучания сирен в нескольких районах Израиля, ракету, запущенную из Йемена, удалось перехватить.
Дарья Ситникова 2025-05-18 04:31:59
© Фото: Jamal Awad, XinHua, Globallookpress

Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«После сирен была перехвачена ракета, запущенная из Йемена»,- написала армия.

ЦАХАЛ также отметила, что сирены прозвучали сразу в нескольких районах Израиля.

Днем ранее армия Израиля рассказала о предстоящем усилении ударов по сектору Газа и расширении масштабов операции в палестинском анклаве.

О подобных планах Израиля сообщала еще до этого телерадиокомпания Kan. Тогда был создан план по усилению военного давления на палестинское движение ХАМАС. Подобные действия Израиль начала применять на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников.

#ракета #Израиль #Йемен #ЦАХАЛ
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