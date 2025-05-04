МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Kan: Израиль готовит мобилизацию для расширения операции в Газе

Приказы о мобилизации резервистов Армия обороны Израиля планирует отправить в течение 48 часов.
Виктория Бокий 2025-05-04 00:34:05
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy, apaimages, Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два дня готовится к мобилизации десятков тысяч резервистов, чтобы расширить наземные операции в секторе Газа и усилить военное давление на палестинское движение ХАМАС. Такие действия Израиль пытается применить на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников. Об этом сообщает Life со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

«Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу план по усилению военного давления на ХАМАС.

Уже в воскресенье ожидается, что военно-политический кабинет министров Израиля одобрит этот план по расширению операции в секторе Газа. В цели ЦАХАЛ входят захват новый территорий в Газе и эвакуация палестинского населения из зон боевых действий.

Ранее сообщалось, что США и Израиль близки к возобновлению поставок гуманитарной помощи в Газу без контроля со стороны ХАМАС.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #мобилизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 