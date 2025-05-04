Kan: Израиль готовит мобилизацию для расширения операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два дня готовится к мобилизации десятков тысяч резервистов, чтобы расширить наземные операции в секторе Газа и усилить военное давление на палестинское движение ХАМАС. Такие действия Израиль пытается применить на фоне сложностей в переговорах по освобождению израильских заложников. Об этом сообщает Life со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

«Согласно заявлению Армии обороны Израиля, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в пятницу представил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу план по усилению военного давления на ХАМАС.

Уже в воскресенье ожидается, что военно-политический кабинет министров Израиля одобрит этот план по расширению операции в секторе Газа. В цели ЦАХАЛ входят захват новый территорий в Газе и эвакуация палестинского населения из зон боевых действий.

Ранее сообщалось, что США и Израиль близки к возобновлению поставок гуманитарной помощи в Газу без контроля со стороны ХАМАС.