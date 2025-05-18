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Симион лидирует во втором туре выборов после обработки 10% бюллетеней

Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса и обвинений Бахареста в подавлении оппозиции.
Ян Брацкий 2025-05-18 21:32:42
© Фото: Gabriel Petrescu XinHua Global Look Press

Глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион лидирует в голосовании во втором туре президентских выборов. По данным ЦИК, к этой минуте посчитано 10% бюллетеней.

За Симиона отдали свои голоса 52,60% проголосовавших. Его конкурент за высший пост в стране мэр Бухареста Никошур Дан заручился поддержкой 47,40% голосов.

Напомним, второй тур выборов в Румынии проходит в это воскресенье. Первый тур состоялся 4 мая. Тогда Симион набрал 41% голосов, вдвое больше чем Дан.

Выборы проходят на фоне политического кризиса. Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура, который состоялся еще в 2024 году. Победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску.

Но его сняли с дальнейших выборов, сославшись на некое вмешательство в голосование через социальные сети. Это привело к протестам по всей стране и обвинениям Бухареста в подавлении оппозиции.

Схожих позиций придерживается кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. Ранее она объяснила «Звезде», что официальный Бухарест боится прихода к власти независимого кандидата, скептически настроенного к вопросам евроинтеграции и помощи Украине.

#Выборы #голосование #Румыния #ЦИК #Никошур Дан #Симион
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