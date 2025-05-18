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Эксперт рассказала, кого из кандидатов в президенты боятся власти Румынии

Нынешние власти Румынии обеспокоены тем, чтобы к власти не пришел кандидат, выступающий против евроинтеграции и помощи Украине.
Виктория Бокий 2025-05-18 14:10:00
© Фото: IMAGO Alex Nicodim Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли Джеордже Симион и Никушор Дан, второй из них был наименее предпочтительным для румынского правительства. Что касается Симиона, то его обвиняли и в связях с Россией, и с российскими спецслужбами – это все были голословные обвинения от румынской правящей партии. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.

По словам специалиста, сейчас в Румынии обеспокоены тем, чтобы к власти не пришел оппозиционный кандидат, выступающий против помощи Украине и евроинтеграции.

Сегодня во время голосования случился скандал на избирательном участке, куда пришли Симион и фаворит отмененных в 2024 году выборов Кэлин Джорджеску. Их из зала, где проходило голосование, вывела полиция мотивируя свои действия тем, что публичные выступления в месте голосования, запрещены. По словам собеседницы телеканала, подобные действия властей были абсолютно ожидаемы.

«Да, такие провокации были абсолютно ожидаемы, и румынские власти не заставили себя ждать в своей реакции на Симеона и на поддерживающего его Джорджеску», - подчеркнула Бодиштяну.

Также кандидат политических наук отметила, что на днях Джорджеску согласился стать премьер-министром Румынии, в случае победы Симиона на президентских выборах.

#Румыния #наш эксклюзив #выборы в румынии #Кэлин Джорджеску #Никушор Дан #джеордже симион
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