Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли Джеордже Симион и Никушор Дан, второй из них был наименее предпочтительным для румынского правительства. Что касается Симиона, то его обвиняли и в связях с Россией, и с российскими спецслужбами – это все были голословные обвинения от румынской правящей партии. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.

По словам специалиста, сейчас в Румынии обеспокоены тем, чтобы к власти не пришел оппозиционный кандидат, выступающий против помощи Украине и евроинтеграции.

Сегодня во время голосования случился скандал на избирательном участке, куда пришли Симион и фаворит отмененных в 2024 году выборов Кэлин Джорджеску. Их из зала, где проходило голосование, вывела полиция мотивируя свои действия тем, что публичные выступления в месте голосования, запрещены. По словам собеседницы телеканала, подобные действия властей были абсолютно ожидаемы.

«Да, такие провокации были абсолютно ожидаемы, и румынские власти не заставили себя ждать в своей реакции на Симеона и на поддерживающего его Джорджеску», - подчеркнула Бодиштяну.

Также кандидат политических наук отметила, что на днях Джорджеску согласился стать премьер-министром Румынии, в случае победы Симиона на президентских выборах.