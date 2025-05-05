Лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии. Об этом сообщили в ЦИК страны.

Согласно результатам, после подсчета 97,57% бюллетеней Симион набрал 40,14% голосов избирателей. На втором месте расположился мэр Бухареста Никушор Дан с 20,65% голосов.

Отмечается, что кандидат от правящей партии Крин Антонеску выбыл из президентский гонки, поскольку ему удалось набрать голосов на 0,01% меньше, чем у Дана. Сам политик признал свое поражение, пишет портал HotNews.

Напомним, Симиона называют преемником Джорджеску, поскольку он также выступает против оказания поддержки Украине.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков выразил мнение, что кандидат в президенты Румынии вряд ли столкнется с теми же проблемами, что его предшественник Кэлин Джорджеску, которого сняли с предвыборной гонки.