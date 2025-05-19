Дипломатическая схватка: чего достигла Россия в ходе встречи в Стамбуле

За переговорами делегаций России и Украины, без преувеличения, следил весь мир. Кажется, в Турцию в эти дни приехали все, кто мог. Пока в Стамбуле встречались российская и украинская стороны, в Анкаре Эрдоган убеждал Зеленского одуматься, а в Анталье встречались министры иностранных дел НАТО. Оттуда за Стамбульской встречей наблюдали Глава Альянса Марк Рютте и глава американского Госдепа Марко Рубио.

Готов был в любой момент сорваться и президент США Дональд Трамп, который, по совпадению, в эти дни был неподалеку – совершал турне по странам Персидского залива. Предположительно, Трамп ждал возможной встречи с Путиным.

Западные СМИ тем временем разразились потоком публикаций о том, что Россия в Стамбуле одержала тактическую победу. По мнению New York Times, несмотря на давление со стороны Киева и его западных партнеров, договоренность о прекращении огня достигнута не была. И именно это стало ключевым успехом российской стороны.

«Со своими жесткими требованиями, России удалось выйти победителем из дипломатической схватки», - пишет NYT.

По мнению специалистов, эта передышка нужна Европе для одного - воспользоваться паузой и нарастить поставки оружия Украине. И сейчас, когда с этим «псевдоперемирием» все пошло не так, как задумывала «коалиция желающих», европейская троица - Макрон, Мерц и Стармер - срочно вызвали Зеленского на консультации. Встреча состоялась в Албании.

«Франция уже отдала Украине все, что могла. Наращивать поставки оружия больше невозможно. На кону — собственная безопасность. Сейчас даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», - отметил французский лидер.

Результатом же албанских переговоров стала угроза Макрона ввести против России новые санкции.

О том, как на Западе отреагировали на первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».