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Фицо перенес три операции после покушения в мае

Покушение совершили в мае прошлого года, изначально было известно только о двух операциях.
Лиза Губина 2025-05-18 19:29:55
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес три хирургические операции после покушения на его жизнь в мае прошлого года, сообщил глава Минобороны республики Роберт Калиняк. Все вмешательства врачей прошли успешно.

«Фицо боролся за свою жизнь дольше, чем мы думали. По словам Калиняка, ему пришлось сохранить третью операцию в тайне», - пишет издание FinReport.

Ранее сообщалось только о двух операциях. Министр объяснил решение нежеланием провоцировать повышенную обеспокоенность из-за здоровья премьера в обществе. Отмечается, что состояние Роберта Фицо было тяжелым, а в правительстве все были обеспокоены случившимся.

Напомним, покушение на словацкого премьера произошло год назад - в него несколько раз выстрелили на улице. По данным МВД Словакии, причиной для совершения покушения могло стать несогласие с политическими взглядами. Позже в ноябре Фицо сообщал, что против него готовилось еще одно покушение, которое удалось предотвратить.

#покушение #Роберт Фицо #словакия #операции #роберт калиняк
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