Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца вывести из публичного обсуждения поставки киевскому режиму ракет большой дальности Taurus приведет к тому, что никто не будет знать, сколько единиц вооружений официальный Берлин поставил ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму. Посмотрите, что Мерц говорит: "Дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом России и недостатком для ФРГ"», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом, для Германии императивом является не мир, а «агрессивные нарративы», заверила дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал не обсуждать публично нюансы поставок оружия киевским властям. Политик заверил, что при нем дебаты о поставках оружия, калибрах, военных системах и так далее будут выведены из публичного пространства.

Спустя несколько дней Мерц уточнил, что Германия пока не планирует передавать Киеву крылатые ракеты.

С его слов, необходимо значительное количество времени для того, чтобы военных обучили использованию систем от Франции и Великобритании. Кроме того, значение Taurus для украинской армии слишком преувеличено, уверен Мерц.