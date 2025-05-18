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Захарова объяснила решение Мерца замалчивать передачу ВСУ ракет Taurus

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «агрессивные нарративы» являются основным императивом для Германии.
Ян Брацкий 2025-05-18 19:19:32
© Фото: IMAGO Arnulf Hettrich www.imago-images.de Global Look Press

Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца вывести из публичного обсуждения поставки киевскому режиму ракет большой дальности Taurus приведет к тому, что никто не будет знать, сколько единиц вооружений официальный Берлин поставил ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму. Посмотрите, что Мерц говорит: "Дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом России и недостатком для ФРГ"», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом, для Германии императивом является не мир, а «агрессивные нарративы», заверила дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал не обсуждать публично нюансы поставок оружия киевским властям. Политик заверил, что при нем дебаты о поставках оружия, калибрах, военных системах и так далее будут выведены из публичного пространства.

Спустя несколько дней Мерц уточнил, что Германия пока не планирует передавать Киеву крылатые ракеты.

С его слов, необходимо значительное количество времени для того, чтобы военных обучили использованию систем от Франции и Великобритании. Кроме того, значение Taurus для украинской армии слишком преувеличено, уверен Мерц.

#ракеты #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #ФРГ #Taurus #мерц
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