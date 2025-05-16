Мерц: Германия пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus

В настоящее время Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», - сообщил он.

Со слов Мерца, для поставки необходимо значительное количество времени из-за того, что военных надо обучить использовать системы от Франции и Великобритании.

По мнению канцлера, значение Taurus для Киева преувеличивается обществом. Ранее разговоры о передаче крылатых ракет Украине велись публично, но теперь Германия перестала обнародовать информацию.

Глава правительства, отвечая по поводу увеличения доли ВВП на оборонные расходы, заявил, что не следует переоценивать значение этих обсуждений. Вместо этого речь должна идти о конкретных военных возможностях.

«Мы должны развить способность самостоятельно защищать европейский континент. Так что это задача на ближайшие несколько лет, которую невозможно решить в одночасье», - уточнил канцлер ФРГ.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявлял, что поставки киевскому режиму ракет Taurus не изменят ход конфликта на Украине. По его мнению, переломить ситуацию могут лишь обычные артиллерийские снаряды.