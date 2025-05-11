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Мерц пообещал прекратить публичное обсуждение поставок оружия Киеву

Вопросы поставок вооружения Киеву, его калибра, дискуссии о военных системах Мерц выведет из публичного пространства.
Дарина Криц 2025-05-11 01:18:09
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал не обсуждать публично нюансы поставок оружия киевским властям.

В интервью местному телеканалу он заявил, что выведет эти дискуссии из публичного пространства, хотя и считает оправданным внимание общества к этой теме.

«При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибрах, военных системах и так далее будут выведены из публичного пространства», - приводит заявление Мерца RT.

Пока в Германии стараются умолчать о военной помощи Украине, в США сообщили, что одобрили поставки некоторого типа вооружения Киеву, причем посредством немецких властей.

Так, Вашингтон одобрил передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину.

#Германия #ФРГ #Фридрих Мерц #дискуссия #Поставки оружия на Украину
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