Мерц пообещал прекратить публичное обсуждение поставок оружия Киеву

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал не обсуждать публично нюансы поставок оружия киевским властям.

В интервью местному телеканалу он заявил, что выведет эти дискуссии из публичного пространства, хотя и считает оправданным внимание общества к этой теме.

«При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибрах, военных системах и так далее будут выведены из публичного пространства», - приводит заявление Мерца RT.

Пока в Германии стараются умолчать о военной помощи Украине, в США сообщили, что одобрили поставки некоторого типа вооружения Киеву, причем посредством немецких властей.

Так, Вашингтон одобрил передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину.