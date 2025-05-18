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Карелин объяснил отказ признать рекорд марафонца Заборского во Франции

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, в ситуации с российским марафонцем организаторы соревнований проигнорировали спортивный принцип Fair Play.
Ян Брацкий 2025-05-18 18:31:14
© Фото: Telegram/Degtyarev_Info © Видео: ТРК «Звезда»

Отказ Международной ассоциации сверхмарафонцев признать мировой рекорд российского бегуна Ивана Заборского - признак неспособности к состязательности. Таким мнением со «Звездой» поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

«Оправдывая свою неспособность к состязательности, они теперь считают, что можно отменять рекорды, которые окрашены национальной принадлежностью», - сказал Карелин.

Трехкратный олимпийский чемпион отметил спортивные кондиции Ивана Заборского и его волю к победе.

«А парень молодец. Он продемонстрировал исключительные физические кондиции, волю к победе и не оставил за скобками свою национальную принадлежность. Красавчик. С флагом, под очевидным давлением. Я подозреваю, что премия Fair Play (честная игра - Прим. ред.) там уже никак не рассматривается», - констатировал Карелин.

Напомним, Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признавать мировой рекорд Ивана Заборского, победившего в ультрамарафоне «6 дней Франции». Россиянин за шесть дней преодолел расстояние в 1 045,5 километра.
 
Организаторам соревнований не понравилось, что Иван финишировал с российским флагом над головой. Из-за этого его результаты обнулили и не стали вносить в протокол.
 
Ультрамарафон «6 дней Франции» считается одним из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. Участники бегут на протяжении шести суток по кольцевой дистанции. 

#Спорт #карелин #наш эксклюзив #марафон #бегун #6 дней Франции #Заборский
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