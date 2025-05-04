Дегтярев поздравил Заборского с победой на марафоне «6 дней Франции»

Российский бегун Иван Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции». Атлет преодолел дистанцию в 1047,5 км, установив при этом новый рекорд в шестисуточном беге. Прежнее достижение равнялось 1 045 км.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Заборского в своем Telegram-канале.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки», - написал он.

Условия ультрамарафона были максимально непростыми. Участники соревнований преодолевали перепады температур, смену дня и ночи, недосып. В этих условиях россиянин удержал лидерство, не позволив соперникам приблизиться к себе.

Победу Ивана Заборского министр назвал примером силы воли и спортивного мастерства, а также важным результатом для российской легкой атлетики.

«6 дней Франции» считается одним из престижнейших соревнований на выносливость в Европе. Участники непрерывно бегут на протяжении шести дней по кольцевому маршруту. Соревнования проводятся с 2006 года.