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Мировой рекорд бегуна Заборского в ультрамарафоне не признают из-за флага РФ

Иван Заборский финишировал с рекордным для ультрамарафона «6 дней Франции» результатом, но держал в руках российский флаг.
Ян Брацкий 2025-05-18 15:51:01
© Фото: Telegram/Degtyarev_Info

Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признавать мировой рекорд бегуна Ивана Заборского из-за российского флага, с которым он финишировал во время соревнований во Франции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU», - говорится в сообщении.

Напомним, четвертого мая стало известно о победе Ивана Заборского в ультрамарафоне «6 дней Франции». Россиянин преодолел 1 045,5 километров, установив мировой рекорд в шестисуточном беге.

Тогда министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил атлета, назвав его победу примером силы воли и спортивного мастерства, а также важным результатом для российской легкой атлетики.

Ультрамарафон «6 дней Франции» считается одним из самых престижных состязаний на выносливость в Европе. Участники бегут на протяжении шести суток по кольцевому маршруту. Впервые забег был организован в 2006 году.

#Спорт #рекорд #флаг #бегун #ультрамарафон #6 дней Франции #Иван Заборский
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