МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Балтийске прошел митинг и концерт в честь годовщины основания Балтфлота

В городе - главной базе флота - прошел праздничный митинг, награждение отличившихся в ходе спецоперации бойцов, состоялась церемония возложения цветов к памятнику Петру I.
2025-05-18 17:45:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В главной базе Балтийского флота - городе Балтийске - в честь 322-ой годовщины со дня основания флота на площади Балтийской Славы прошел праздничный митинг. В нем приняли участие командующий флотом вице-адмирал Сергей Липилин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, военнослужащие и ветераны флота, представители администрации Балтийска и общественных организаций, жители и гости города.

В ходе митинга вице-адмирал отметил, что военнослужащие флота отличились в боевых действиях на Северном Кавказе, во время выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии и при участии в спецоперации на Украине. От имени Военного совета флота командующий флотом сердечно поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал с праздничной датой.

После митинга прошло чествование и награждение отличившихся в ходе СВО бойцов. После торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военные БФ. После окончания мероприятий на площади Балтийской славы состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I - основателю российского флота.

Отмечается, что весь сегодняшний день желающие смогут увидеть выставку современных образцов вооружения и военной техники - корабли Балтийского флота, береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». На площади также выстроены БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники.

Также на специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты флота.

В рамках празднования жители и гости города смогли поучаствовать в акции «Балтийская слава – память и победа» и насладиться концертом с участием ансамбля песни и пляски БФ, оркестра штаба флота и концертной группы морской пехоты «Черные береты».

Ранее с праздником поздравил всех причастных помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он назвал Балтийский флот колыбелью ВМФ нашей страны и примером героизма и преданности Отечеству.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#ВМФ России #Балтийский флот #годовщина #Балтийск #калиниградская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 