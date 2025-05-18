В Балтийске прошел митинг и концерт в честь годовщины основания Балтфлота

В главной базе Балтийского флота - городе Балтийске - в честь 322-ой годовщины со дня основания флота на площади Балтийской Славы прошел праздничный митинг. В нем приняли участие командующий флотом вице-адмирал Сергей Липилин, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, военнослужащие и ветераны флота, представители администрации Балтийска и общественных организаций, жители и гости города.

В ходе митинга вице-адмирал отметил, что военнослужащие флота отличились в боевых действиях на Северном Кавказе, во время выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии и при участии в спецоперации на Украине. От имени Военного совета флота командующий флотом сердечно поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал с праздничной датой.

После митинга прошло чествование и награждение отличившихся в ходе СВО бойцов. После торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военные БФ. После окончания мероприятий на площади Балтийской славы состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I - основателю российского флота.

Отмечается, что весь сегодняшний день желающие смогут увидеть выставку современных образцов вооружения и военной техники - корабли Балтийского флота, береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». На площади также выстроены БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники.

Также на специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты флота.

В рамках празднования жители и гости города смогли поучаствовать в акции «Балтийская слава – память и победа» и насладиться концертом с участием ансамбля песни и пляски БФ, оркестра штаба флота и концертной группы морской пехоты «Черные береты».

Ранее с праздником поздравил всех причастных помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он назвал Балтийский флот колыбелью ВМФ нашей страны и примером героизма и преданности Отечеству.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.