МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ватикане началась инаугурация папы Льва XIV

На церемонию интронизации приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств.
Виктория Бокий 2025-05-18 11:15:47
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Ватикане проходит инаугурация папы Льва XIV. Он уже проехал по площади святого Петра в Ватикане на «папамобиле» и поприветствовал тысячи верующих.

Отмечается, что церемония интронизации Льва XIV начнется в Соборе святого Петра в 10 часов по местному времени (11 мск).

В воскресенье он официально взойдет на Апостольский престол и получит символы папской власти – шерстяную наплечную ленту омофор и «перстень Рыбака», выполненный из позолоченного серебра, на котором изображен первый епископ Рима – Святой Петр с ключами.

Сообщается, что на инаугурацию понтифика приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств со всего мира.

Напомним, что о том, кто станет новым папой римским после смерти Франциска, стало известно в начале мая. Новым понтификом в Ватикане стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Также он стал первым американцем, кто возглавил Римско-католическую церковь.

#Ватикан #интронизация #Папа Римский #площадь святого петра #Папа римский Лев XIV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 