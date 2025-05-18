В Ватикане началась инаугурация папы Льва XIV

В Ватикане проходит инаугурация папы Льва XIV. Он уже проехал по площади святого Петра в Ватикане на «папамобиле» и поприветствовал тысячи верующих.

Отмечается, что церемония интронизации Льва XIV начнется в Соборе святого Петра в 10 часов по местному времени (11 мск).

В воскресенье он официально взойдет на Апостольский престол и получит символы папской власти – шерстяную наплечную ленту омофор и «перстень Рыбака», выполненный из позолоченного серебра, на котором изображен первый епископ Рима – Святой Петр с ключами.

Сообщается, что на инаугурацию понтифика приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств со всего мира.

Напомним, что о том, кто станет новым папой римским после смерти Франциска, стало известно в начале мая. Новым понтификом в Ватикане стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Также он стал первым американцем, кто возглавил Римско-католическую церковь.