Стало известно, кто представил РФ на инаугурации Льва XIV вместо Любимовой

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова не смогла приехать на инаугурацию папы римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута. Об этом сообщило Министерство культуры России.

Однако от российской стороны все же был представитель на церемонии интронизации папы римского. Возглавил делегацию от нашей страны на этом мероприятии посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

Ранее сообщалось, что в списках делегаций, распространенного службой печати Святого престола, говорилось, что на инаугурационную мессу Льва XIV от РФ должна была приехать министр культуры Ольга Любимова. Она же представляла нашу страну на похоронах папы римского Франциска.

В разговоре со «Звездой» политолог Юрий Светов отметил, что новый папа Лев XIV сравнительно молод, ему нет 70 лет. Также он является первым понтификом из США.