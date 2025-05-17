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Бойцы группировки войск «Центр» освободили Александрополь в ДНР

Нанесены удары по объектам ВСУ в 143 районах.
2025-05-17 12:04:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Село освобождено решительными действиями подразделений группировки войск «Центр», говорится в сообщении.

Российская оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, горючего, места хранения беспилотников, инфраструктуру военного аэродрома, пункты дислокации подразделений ВСУ и наемников в 143 районах.

Системы ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Кроме того, были ликвидированы 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Вольное Поле в ДНР. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #группировка войск «Центр» #Александрополь
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