Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Село освобождено решительными действиями подразделений группировки войск «Центр», говорится в сообщении.

Российская оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, горючего, места хранения беспилотников, инфраструктуру военного аэродрома, пункты дислокации подразделений ВСУ и наемников в 143 районах.

Системы ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Кроме того, были ликвидированы 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Вольное Поле в ДНР. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.