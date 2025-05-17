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МО показало кадры работы штурмовых групп и FPV-дронов в Александрополе

Операторы БПЛА помогали бойцам штурмовых подразделений, вычисляя позиции ВСУ и нанося по ним удары при помощи FPV-дронов.
2025-05-17 14:56:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры боев за населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике. Камера разведывательного беспилотника зафиксировала работу наших штурмовых подразделений и операторов ударных дронов.

На кадрах также видно, как БТР высаживает штурмовую группу неподалеку от горящих домов, после чего наши бойцы приступают к зачистке территории.

Об освобождении населенного пункта оборонное ведомство сообщило сегодня. В ходе боевых действий отличились подразделения группировки войск «Центр».

Наши бойцы продолжают наступление широким фронтом в ДНР. Накануне под контроль ВС РФ перешло село Вольное Поле. Бойцы группировки «Восток» не только освободили населенный пункт, но и отразили несколько попыток ВСУ контратаковать. Противник понес большие потери в живой силе и бронетехнике.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #штурм #ДНР #FPV-дрон #Александрополь
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