МО показало кадры работы штурмовых групп и FPV-дронов в Александрополе

Минобороны РФ опубликовало кадры боев за населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике. Камера разведывательного беспилотника зафиксировала работу наших штурмовых подразделений и операторов ударных дронов.

На кадрах также видно, как БТР высаживает штурмовую группу неподалеку от горящих домов, после чего наши бойцы приступают к зачистке территории.

Об освобождении населенного пункта оборонное ведомство сообщило сегодня. В ходе боевых действий отличились подразделения группировки войск «Центр».

Наши бойцы продолжают наступление широким фронтом в ДНР. Накануне под контроль ВС РФ перешло село Вольное Поле. Бойцы группировки «Восток» не только освободили населенный пункт, но и отразили несколько попыток ВСУ контратаковать. Противник понес большие потери в живой силе и бронетехнике.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.