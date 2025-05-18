Богомаз показал, как устроены опорники брянского отряда БАРС

Взводные опорные пункты брянского добровольческого отряда «БАРС» представляют собой длинные коридоры глубиной в два метра. Коридоры постоянно петляют - в случае атаки повороты способны гасить ударную волну. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире программы «Военная приемка».

«Все дороги в Брянской области, которые ведут на Украину, перекрыты. Просто пройти на Брянск, на Москву - невозможно. То есть, вначале нужно снести этот ВОП (взводный опорный пункт - Прим. ред.), а вы видите, что просто так его снести нельзя. А дальше - еще ВОП и так далее», - объяснил он.

Все подходы перекрыты колючей проволокой и минами, повсюду блиндажи и укрытия. И самое главное - здесь подготовлены огневые позиции для тяжелой техники. Укрепленные позиции оснащены так, чтобы не пропустить к стратегически важному объекту диверсантов. Из стрелковых ячеек открывается вид на трассу.

Напомним, что мы рассказывали об отрядах курского и крымского БАРСа. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что подразделения добровольческих отрядов закреплены за конкретными участками обороны, как минимум раз в две недели проводятся крупномасштабные учения по полному изолированию районов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сказал, что в связи с освобождением территории у добровольческой бригады «БАРС-КУРСК» появится много новых задач.