МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн рассказал о новых задачах на освобожденных курских территориях

Врио губернатора Курской области уточнил, что в связи с освобождением территории у добровольческой бригады «БАРС-КУРСК» появится много новых задач.
Гоар Хачатурян 2025-05-04 10:43:41
© Фото: Petrov Sergey news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Курская область хоть и освобождена, но враг оставил там сотни мин, и территория требует зачистки. В связи с этим мирных жителей возвращать домой пока небезопасно. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире программы «Военная приемка».

Он добавил, что добровольческая бригада «БАРС-КУРСК» является важным ресурсом для восстановления Курской области, перед бойцами в первую очередь стоит задача обезопасить мирных жителей.

«У курского БАРСа появится много новых задач в связи с освобождением нашей территории, в связи с ее зачисткой. Это и проведение различных поисковых мероприятий, это, безусловно, выставление заслонов. Мы понимаем, что сейчас освобожденная территория опасна для появления там мирных людей, она очень сильно заминирована, большое количество неразорвавшихся боеприпасов, снарядов», - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что нацисты сейчас разбрасывают «лепестки» (кассетные суббоеприпасы – мины – Прим.ред.), и бойцы бригады «БАРС-КУРСК» начинают проходить подготовку в части разминирования территорий. Им предстоит огромная работа, добавил он.

«Здесь БАРС для нас очень важный ресурс с тем, чтобы ограничивать доступ людей, тем самым спасать их жизни», - сказал Хинштейн.

Напомним, 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области.

#Курская область #наш эксклюзив #Александр Хинштейн #барс-курск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 