Аксенов: в Крыму минимум раз в две недели проходят крупномасштабные учения

Подразделения добровольческих отрядов «БАРС-КРЫМ» закреплены за конкретными участками обороны, как минимум раз в две недели проводятся крупномасштабные учения по полному изолированию районов. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире программы «Военная приемка» с Алексеем Егоровым.

«Все подразделения закреплены за конкретными участками обороны, как минимум, раз в две недели проводятся крупномасштабные учения по полному изолированию районов. Отрабатываются, на самом деле, все последние методики взаимодействия, скорость принятия решений, обеспечение средствами связи», - сказал он.

Глава республики добавил, что все блокпосты смешанные: на них дежурят МВД, Росгвардия, ФСБ, пограничники, ФСО, Минобороны и, соответственно, ополчение - «БАРС-КРЫМ».

Аксенов уточнил, что решение создать добровольческую бригаду крымских БАРСов было принято в 2023 году. Тогда отряды были уже сформированы, Министерство обороны РФ предоставляет вооружение в полном объеме.

Ранее крымские десантники показали тренировку по боевому слаживанию в тылу. Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из Феодосии провели тренировку по совершенствованию боевой выучке на полигоне в приграничье. Бойцы отработали навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, а также способы взаимосвязи друг с другом.